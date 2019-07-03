Андрей Клюев, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n123893-registraciya-klueva-bakanov-sobral-slujebnoe-soveschanie-v-sbu-genprokuratura-napravila-v-cik.html

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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет недавно зарегистрированных Центризбиркомом кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужба начала проверку соответствующих обстоятельств. Учитывая общественную чувствительность этого вопроса, о результатах проверки ЦИК и общественности сообщат уже сегодня.

Управление спецрасследований Генпрокуратуры на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщило, что сегодня направило в ЦИК дополнительные материалы относительно «подозреваемого Клюева А. П.».

В частности, ЦИК предоставлены копии отдельных процессуальных документов, которыми подтверждается факт постоянного проживания Клюева в течение последних пяти лет на территории России, а также отсутствие сведений о его проживания в Украине.

Напомним, на вчерашнем заседании Центризбиркома было принято решение о регистрации Клюева и Шария. В частности, в решении ЦИК по Клюеву указано, что он «проживает в городе Донецке». Кузьмин в Раду баллотируется по спискам партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».