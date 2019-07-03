Россия выходит из договора о ликвидации ракет. Фото: Русская весна

https://racurs.ua/n123894-rossiya-vyhodit-iz-dogovora-o-likvidacii-raket-dokument.html

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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Теперь Кремль может размещать ракеты и наращивать ядерный потенциал. Если же договор будет полностью разорван, то аналогичную возможность получит и Вашингтон. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации России.

Договор был подписан 8 декабря 1987 года президентом Штатов Рональдом Рейганом и главой Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Первым о намерении выйти из 30-летнего договора заявил в прошлом году президент США Дональд Трамп. Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона приостановит участие в договоре 2 февраля.

В свою очередь Россия подчеркнула, что действия США получат ответную реакцию.

Отметим, что документ о приостановлении действия договора был принят Госдумой России 18 июня, а затем 26 июня получил одобрение Совета Федерации. Свою подпись на документе Путин поставил сегодня.

Как ранее сообщалось, Россия и США находятся в худших за всю историю отношениях между странами.