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Россия выходит из договора о ликвидации ракет. Фото: Русская весна
Россия выходит из договора с США о ликвидации ракет (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n123894-rossiya-vyhodit-iz-dogovora-o-likvidacii-raket-dokument.htmlРакурс
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Теперь Кремль может размещать ракеты и наращивать ядерный потенциал. Если же договор будет полностью разорван, то аналогичную возможность получит и Вашингтон. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации России.
Договор был подписан 8 декабря 1987 года президентом Штатов Рональдом Рейганом и главой Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Первым о намерении выйти из 30-летнего договора заявил в прошлом году президент США Дональд Трамп. Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона приостановит участие в договоре 2 февраля.
В свою очередь Россия подчеркнула, что действия США получат ответную реакцию.
Отметим, что документ о приостановлении действия договора был принят Госдумой России 18 июня, а затем 26 июня получил одобрение Совета Федерации. Свою подпись на документе Путин поставил сегодня.
Как ранее сообщалось, Россия и США находятся в худших за всю историю отношениях между странами.
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