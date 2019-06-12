Росія і США мають найгірші відносини за всю історію. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n123071-rosiya-i-ssha-znahodyatsya-u-naygirshyh-vidnosynah-za-vsu-istoriu.html

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Росія та США перебувають у найгірших відносинах за всю історію. Навіть за часів протистояння у «холодній війні» сторони могли зрозуміти, як розвиватиметься перебіг подій, а наразі ситуація стала непередбачуваною.

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Про значне погіршення відносин між Росією та США заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв’ю The Wall Street Journal, інформує Lenta.ru.

На його думку, поліпшити відносини між країнами можуть заходи зі зміцнення довіри. Наприклад, якщо країни припинять практику взаємної висилки дипломатів і закриття дипломатичних місій.

При цьому Рябков продовжує звинувачувати США в тому, що Москва та Вашингтон не ведуть конструктивного діалогу щодо стратегічних озброєнь. Нібито Білий дім вже п’ять років вселяє думки Кремлю про те, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) був укладений між США та СРСР у 1987 році у Вашингтоні, він набув чинності 1 червня 1988 року. Документ дозволив сторонам ліквідувати низку балістичних і крилатих ракет. Всього за три роки знищили понад 2,5 тис. ракет.

Нагадаємо, у січні цього року США та Росія провалили переговори щодо ракетного договору, в порушенні якого Вашингтон звинуватив Москву. У США заговорили про те, що можуть розірвати договір із РФ, який передбачає скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Термін його дії збігає у 2021 році.

Після цього президент РФ Володимир Путін заявив про призупинення участі Росії в цьому договорі, підписавши відповідний указ 4 березня.