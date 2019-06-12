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Глава МЗС Павло Клімкін. Фото: Цензор.НЕТ

Клімкін: Заяви про вступ України в ЄС у 2025 році — це дурниці, людям нарозповідали казок

12 чер 2019, 11:23
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Україна наразі має дуже мізерні шанси для вступу в Європейський Союз у найближчі 10 років.

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У цьому впевнений міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таким чином він прокоментував ймовірні терміни вступу України до ЄС й додав, що йому «прикро виступати в ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок». Відповідна заява розміщена на сторінці глави МЗС у Facebook.

Хтось чув, що вступимо в ЄС в 2025 році. Це дурниці, адже для цього вже давно мали б вести переговори про вступ. Хтось чув, що через 10 років-вже реальніше, але все ще дурниця. Адже для цього переговори про вступ треба було починати буквально завтра, — написав Клімкін.

Втім, Клімкін переконаний, що через деякий час Україна точно стане членом Євросоюзу. Дипломат упевнений, що заради цього державі потрібно стати на голову вищою за інших держав-кандидатів.

Скріншот: Павло Клімкін у Facebook

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Андрій Парубій після сесії міжпарламентської асамблеї ВРУ заявив, що в України є великий шанс вступити до Європейського Союзу у 2025−2027 році.

Нагадаємо, 12 лютого вступив у силу закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на вступ до Європейського союзу та НАТО. Президент є гарантом реалізації стратегічного курсу на набуття Україною повноцінного членства в ЄС та Північноатлантичний альянс, а забезпечуватиме його реалізацію Кабінет міністрів.

Джерело: Ракурс


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