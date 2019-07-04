Путин традиционно опоздал на встречу с Папой Римским в Ватикане. Фото: NewsOne

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Президент России Владимир Путин уже во второй раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском. Встреча в Ватикане была запланирована на 13.00 по местному времени, а самолет российского президента приземлился в римском аэропорту «Фьюмичино» в 12.58.

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В 13.00 у Апостольского дворца, который является резиденцией Папы, Путина ждали личный секретарь главы Ватикана, почетная гвардия и журналисты, но Путин приехал только в 14.07. Об этом сообщает «Европейская правда».

На встречу во дворец Путин поехал на собственном бронированном лимузине Aurus Senat. Для того, чтобы российский президент прибыл на место, в Риме заблокировали движение транспорта на 50 улицах. В этот день были запрещены акции протеста, а воздушное пространство взяли под усиленный контроль.

Вдоль маршрута путинского лимузина разместили снайперов, правоохранителей и патрулей с антитеррористическими подразделениями. Площадь Святого Петра и прилегающие к Ватикану улицы также были усилены.

В честь приезда Путина, туристов и паломников не пустили к площади и открыли только боковые дорожки ко входу в базилику. Визит президента РФ в Риме продлится около 10 часов. В этот срок Путин должен встретиться с президентом Италии Серджо Маттарелли, а также провести переговоры и совместную пресс-конференцию с премьером Джузеппе Конте.

Отметим, что на прошлую встречу с Папой, которая состоялась в 2015 году, Путин также опоздал на час, а в свое оправдание заявил о пробках и длительных переговорах с итальянским премьером.

Завтра Папа Римский Франциск также должен провести переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви и обсудить с ними ситуацию в Украине.

Напомним, накануне Путин подписал закон о приостановлении РФ договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.