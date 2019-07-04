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Путин хочет, чтобы Зеленский не называл сепаратистов сепаратистами. Фото: Укринформ

Путин хочет, чтобы Зеленский не называл сепаратистов сепаратистами

4 июл 2019, 16:24
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Владимир Путин, президент России, назвал возможным диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого, по его мнению, должен быть выполнен ряд условий.

Путин хочет, чтобы Украина наладила прямые контакты с пророссийскими террористическими формированиями на Донбассе. Это якобы обещал сделать Зеленский перед президентскими выборами. Об этом российский президент заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, передает «112 Украина».

Также глава Кремля отметил, что ему не нравится, что Зеленский называет донбасских боевиков сепаратистами.

Кроме того, Путин традиционно обвинил украинскую власть в якобы невыполнении минских соглашений.

В Украине не замедлили с ответом Путину. В частности, советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил журналистам, что слова Зеленского о сепаратистах касаются не жителей Донбасса, а руководства террористических формирований ДНР и ЛНР.

Мы называем вещи своими именами: марионеток Путина — марионетками Путина, российских наемников — российскими наемниками. А людей, вынужденных жить на оккупированных территориях, мы не называем сепаратистами. Мы называем их украинцами. Мы их никоим образом не отделяет. Мы с ними разговариваем, — подчеркнул он.

Напомним, 1 июля спикер российского президента Дмитрий Песков на брифинге в Москве заявил, что Путин встретится с Зеленским тогда, когда поймет его политику и стратегический курс.


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