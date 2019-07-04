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Ракурс
Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин. Фото: NewsOne

Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин (ФОТО)

4 июл 2019, 16:11
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Растление малолетних и создание порнографии с их участием инкриминируют задержанному в Украине гражданину Молдовы.

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Правоохранители задержали 53-летнего молдаванина, который в последнее время проживал в селе Грибовка Одесской области. Об этом сегодня сообщает пресс-центр прокуратуры Киева.

Как установило следствие, подозреваемый сдавал жилье в аренду и спустя некоторое время входил в доверие к малолетним детям отдыхающих. Злоумышленник приглашал девочек к себе, после чего заставлял их снимать одежду, делал фото и склонял к совершению определенных действий.

Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин. Фото: NewsOne

Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин. Фото: NewsOne

Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин. Фото: NewsOne

Растлением малолетних занимался в Украине 53-летний молдаванин. Фото: NewsOne

В ходе обыска в жилище подозреваемого было обнаружено множество фото- и видеоматериалов, которые подтверждают совершение им преступных действий.

Мужчина задержан за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию. Согласно Уголовному кодексу Украины, злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Напомним, что ранее суд приговорил столичного аниматора к 5 годам лишения свободы за развращение 8-летнего ребенка.

Источник: Ракурс


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