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Розбещенням малолітніх займався в Україні 53-річний молдованин. Фото: NewsOne
Розбещенням малолітніх займався в Україні 53-річний молдованин (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123929-rozbeschennyam-malolitnih-zaymavsya-v-ukrayini-53-richnyy-moldovanyn-foto.htmlРакурс
Розбещення малолітніх і створення порнографії за їхньою участю інкримінують затриманому в Україні громадянину Молдови.
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Правоохоронці затримали 53-річного молдованина, який останнім часом проживав у селі Грибівка Одеської області. Про це сьогодні повідомляє прес-центр прокуратури Києва.
Як встановило слідство, підозрюваний здавав житло в оренду і через деякий час входив у довіру до малолітніх дітей відпочивальників. Зловмисник запрошував дівчаток до себе, після чого примушував їх знімати одяг, робив фото і схиляв до вчинення певних дій.
Під час обшуку в оселі підозрюваного було виявлено безліч фото- і відеоматеріалів, які підтверджують вчинення ним злочинних дій.
Чоловіка затримано за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також виготовлення і розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію. Згідно з Кримінальним кодексом України, зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, що раніше суд засудив столичного аніматора до 5 років позбавлення волі за розбещення 8-річної дитини.
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