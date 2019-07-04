Розбещенням малолітніх займався в Україні 53-річний молдованин. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123929-rozbeschennyam-malolitnih-zaymavsya-v-ukrayini-53-richnyy-moldovanyn-foto.html

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Розбещення малолітніх і створення порнографії за їхньою участю інкримінують затриманому в Україні громадянину Молдови.

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Правоохоронці затримали 53-річного молдованина, який останнім часом проживав у селі Грибівка Одеської області. Про це сьогодні повідомляє прес-центр прокуратури Києва.

Як встановило слідство, підозрюваний здавав житло в оренду і через деякий час входив у довіру до малолітніх дітей відпочивальників. Зловмисник запрошував дівчаток до себе, після чого примушував їх знімати одяг, робив фото і схиляв до вчинення певних дій.

Під час обшуку в оселі підозрюваного було виявлено безліч фото- і відеоматеріалів, які підтверджують вчинення ним злочинних дій.

Чоловіка затримано за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також виготовлення і розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію. Згідно з Кримінальним кодексом України, зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше суд засудив столичного аніматора до 5 років позбавлення волі за розбещення 8-річної дитини.