Офіс Зеленського обійдеться в 300 млн грн, а будівництво триватиме близько року. Фото: Зеркало недели

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Облаштування Українського дому в Києві під Офіс президента України Володимира Зеленського обійдеться в 300 млн грн, згідно з попередніми розрахунками. Створення робочого місця для Зеленського і його команди буде тривати близько року: місяць піде на узгодження проекту і ще близько 6−10 місяців витратять на саме будівництво.

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Заявлена ​​вартістьпокиєпопередньою, а остаточну назвуть після обліку інженерії. Головним завданням будівельників є демонтаж інженерного обладнання і створення підземного паркінгу. Про це повідомив 33ВY Architecture Іван Юнаков, який є співавтором проекту, передає «Інтерфакс-Україна».

У приміщеннях з обладнанням (4 тис. кв. м) створять підземний паркінг на 100 місць. Проект офісу передбачає 500 робочих місць. Для команди президента відкриють спортзали, кафе, ресторани, конференц-зали та public space за принципом коворкінгу.

Прикрасить офіс ландшафтна зона і оновлений фонтан. Щоб потрапити в офіс, громадяни будуть проходити певну реєстрацію. Зазначимо, що кабінет Зеленського буде розташований на четвертому поверсі і ще два поверхи виділили на апарат глави держави.

Також буде побудована одноповерхова скляна будівля для центру прийому громадян та інформаційного центру. Для відвідувачів прибудують паркінг на 34 місця, а в центрі атріуму буде стояти сучасна скульптура.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що облаштування офісу президента фінансуватимуть за рахунок грантів Євросоюзу.