Офис Зеленского обойдется в 300 млн грн, а строительство будет длиться около года. Фото: Зеркало недели

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Обустройство Украинского дома в Киеве под Офис президента Украины Владимира Зеленского обойдется в 300 млн грн, согласно предварительным расчетам. Создание рабочего места для Зеленского и его команды будет длиться около года: месяц уйдет на согласование проекта и еще около 6−10 месяцев потратят на само строительство.

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Заявленная стоимость пока является предварительной, а окончательную назовут после учета инженерии. Главной задачей строителей является демонтаж инженерного оборудования и создание подземного паркинга. Об этом сообщил 33ВY Architecture Иван Юнаков, который является соавтором проекта, передает «Интерфакс-Украина».

В помещениях с оборудованием (4 тыс. кв. м) создадут подземный паркинг на 100 мест. Проект офиса предусматривает 500 рабочих мест. Для команды президента откроют спортзалы, кафе, рестораны, конференц-залы и public space по принципу коворкинга.

Украсит офис ландшафтная зона и обновленный фонтан. Чтобы попасть в офис, граждане будут проходить определенную регистрацию. Отметим, что кабинет Зеленского будет находится на четвертом этаже и еще два этажа выделили на аппарат главы государства.

Также будет построено одноэтажное стеклянное здание для центра приема граждан и информационного центра. Для посетителей пристроят паркинг на 34 места, а в центре атриума будет стоять современная скульптура.

Напомним, ранее стало известно, что обустройство офиса президента будут финансировать за счет грантов Евросоюза.