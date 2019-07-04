Нестор Шуфрич, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123931-shufrich-ne-zadeklariroval-imuschestva-bolee-chem-na-14-mln-grn-napk.html

Ракурс

В декларации народного депутата Нестора Шуфрича за 2015 год Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные данные на сумму почти 14,3 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в декларации Шуфрич не указал стоимости двух земельных участков, двух жилых домов и пяти квартир. Кроме того, сведения о еще одном участке народного депутата отсутствуют в декларации вообще.

Соответствующие сведения были направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что ранее НАПК также выявило недостоверные сведения в декларациях Шуфрича за 2016 и 2017 годы на общую сумму более 14 млн грн и более 13 млн грн соответственно.

Так, в декларации за 2016 год не указана стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир, а также отсутствуют сведения об одном из земельных участков. В декларации за 2017 год стоимость квартир уже была указана, однако НАПК не обнаружило отсутствие сведений о стоимости двух арендованных тогда Шуфричем автомобилей.

Ответственность за декларирование недостоверной информации начинается с сумм более 250 прожиточных минимумов (4,25 тыс. грн). Ст. 366−1 Уголовного кодекса за это правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 3 тыс. необлагаемых минимумов (51 тыс. грн), общественных работ на срок до 240 часов или лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба Шуфрича уже опубликовала заявление, что в команде политика считают, что активность НАПК отношении народного избранника в последнее время имеет «исключительно политический характер».

Напомним, в начале мая этого года Шуфрич вместе со своей женой совершил «романтическое автомобильное путешествие» во временно оккупированный Крым.