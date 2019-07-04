Нестор Шуфрич, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123931-shufrych-ne-zadeklaruvav-mayna-na-ponad-14-mln-grn-nazk.html

Ракурс

У декларації народного депутата Нестора Шуфрича за 2015 рік Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні дані на суму майже 14,3 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, у декларації Шуфрич не зазначив вартості двох земельних ділянок, двох житлових будинків та п’яти квартир. Крім того, відомості про ще одну ділянку народного депутата відсутні в декларації взагалі.

Відповідні відомості були спрямовані до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Зазначається, що раніше НАЗК також виявило недостовірні відомості у деклараціях Шуфрича за 2016 та 2017 роки на загальну суму понад 14 млн грн та понад 13 млн грн відповідно.

Так, у декларації за 2016 рік не вказана вартість двох земельних ділянок, двох житлових будинків та шести квартир, а також відсутні відомості про одну із земельних ділянок. У декларації за 2017 рік вартість квартир вже була вказана, проте НАЗК не виявило відсутність відомостей про вартість двох орендованих тоді Шуфричем автомобілів.

Відповідальність за декларування недостовірної інформації розпочинається від сум понад 250 прожиткових мінімумів (4,25 тис. грн). Ст. 366−1 Кримінального кодексу за це правопорушення передбачає покарання у виді штрафу на суму до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів (51 тис. грн), громадських робіт на строк до 240 годин або позбавлення волі на строк до двох років.

Прес-служба Шуфрича вже опублікувала заяву про те, що в команді політика вважають, що активність НАЗК щодо народного обранця останнім часом має «виключно політичний характер».

Нагадаємо, на початку травня цього року Шуфрич разом зі своєю дружиною здійснив «романтичну автомобільну подорож» до тимчасово окупованого Криму.