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Масове отруєння на Івано-Франківщині: госпіталізовані восьмеро туристів. Фото: ZN.UA
Масове отруєння на Івано-Франківщині: госпіталізовані восьмеро туристівhttps://racurs.ua/ua/n123923-masove-otruiennya-v-ivano-frankivskiy-oblasti-8-turystiv-gospitalizovani.htmlРакурс
Масове отруєння сталося в Івано-Франківській області. Група туристів із 13 осіб відпочивала на полонині Кринта поблизу села Замагора Верховинського району. Вісьмох з них напередодні ввечері було госпіталізовано до лікарні.
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Потерпілі туристи виявилися жителями Кіровоградської та Одеської областей. Про це сьогодні інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Троє з восьми госпіталізованих осіб — це діти. Всім лікарі поставили діагноз гострий гастроентероколіт середньої ступені тяжкості.
Наразі профільні служби встановлюють можливі причини масового отруєння туристів.
Нагадаємо, раніше в Миколаївські області отруїлися 16 дітей, які відпочивали у дитячому таборі «Салют» у Коблевому. Серед постраждалих були діти учасників АТО, сироти і діти з багатодітних сімей.
Сьогодні стало відомо, що кількість потерпілих у Коблевому зросла до 24 осіб. У таборі виявили порушення санітарних норм, його пообіцяли закрити.
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