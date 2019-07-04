«Армія FM» продовжить працювати в зоні ООС

https://racurs.ua/ua/n123928-nacrada-prodovjyla-licenziu-dlya-radiostanciyi-armiya-fm.html

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Сьогодні Національна рада з телебачення та радіомовлення вперше за тривалий період часу зібралася в достатній для кворуму кількості, щоб ухвалити рішення про продовження ліцензії для військового радіо «Армія FM».

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Про це повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

Водночас активіст та волонтер Мартін Брест на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що отриманий дозвіл стосується лише частини території зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

За його словами, питання щодо іншої частини дозволів розглядатиметься 11 липня.

Ну і заодно — продовжені дозволи для українських телеканалів і радіостанцій, хай не дякують, — зауважив активіст.

Вчора командування та особовий склад ООС зверталися до Нацради із закликом якомога швидше ухвалити рішення щодо продовження дозволу на мовлення «Армії FM», а також інших україномовних радіостанцій та телеканалів, що здійснюють мовлення на території Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

В командуванні ООС наголошували, що в разі неухвалення цього рішення невдовзі могло розпочатися відключення українських мовників у регіоні. Зокрема, «Армію FM» на частині території ООС відключили б 11 липня, а з 2 серпня була б вже відключена більша частина покриття радіостанції в районі проведення ООС.

Нагадаємо, радіостанція «Армія FM» розпочала мовлення 1 березня 2016 року.