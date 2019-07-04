Нацсовет продлил лицензию радиостанции «Армия FM»

«Армия FM» продолжит работать в зоне ООС

https://racurs.ua/n123928-nacsovet-prodlil-licenziu-radiostancii-armiya-fm.html

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Сегодня Национальный совет по телевидению и радиовещанию впервые за длительный период времени собрался в достаточном для кворума количестве, чтобы принять решение о продлении лицензии для военного радио «Армия FM».

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Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

В то же время активист и волонтер Мартин Брест на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что полученное разрешение касается только части территории зоны проведения операции Объединенных сил (ООС).

По его словам, вопрос о другой части разрешений будет рассматриваться 11 июля.

Ну и заодно — продолжены разрешения для украинских телеканалов и радиостанций, пусть не благодарят, — отметил активист.

Вчера командование и личный состав ООС обращались в Нацсовет с призывом как можно скорее принять решение о продлении разрешения на вещание «Армии FM», а также других украиноязычных радиостанций и телеканалов, вещающих на территории Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма.

В командовании ООС отмечали, что в случае непринятия такого решения вскоре могло начаться отключения украинских вещателей в регионе. В частности, «Армию FM» на части территории ООС отключили бы 11 июля, а со 2 августа была бы уже отключена большая часть покрытия радиостанции в районе проведения ООС.

Напомним, радиостанция «Армия FM» начала вещание 1 марта 2016 года.