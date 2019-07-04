Моряки в России погибли на атомной подводной лодке. Фото: Деловая столица

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Моряки в России погибли на атомной подлодке. Президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил, что сверхсекретный военный глубоководный аппарат АС-31, при пожаре на котором погибли 14 военных моряков, был оснащен ядерной установкой.

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На сайте главы Кремля сегодня был опубликован текст его беседы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Согласно обнародованным данным, Путин обратился к Шойгу с вопросом о состоянии «ядерной энергетической установки» после пожара.

В ответ глава Минобороны РФ сообщил, что ядерная установка, которой была оснащена подлодка, полностью изолирована и находится в работоспособном состоянии несмотря на пожар. По его предварительным оценкам, сам глубоководный аппарат подлежит восстановлению.

Как утверждает Шойгу, причиной смертельной аварии на подводной лодке стало возгорание в аккумуляторном отсеке. Тем не менее, из-за чего именно оно возникло, не сообщается.

Детали аварии на подлодке, а также время и место катастрофы, не будут обнародованы и останутся гостайной, заявил накануне спикер Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что 2 июля стало известно о гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате ВМФ вследствие пожара. Несмотря на то, что авария произошла 1 июля, в России сообщили о ней только спустя сутки.

3 июля в сети появились первые фотографии подводной лодки. А в воинской части в Санкт-Петербурге, к которой был приписан экипаж, разместили стенд с именами и фотографиями 14 погибших моряков-подводников.