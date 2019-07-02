Новости России: во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ сгорели 14 моряков-подводников, фото — EPA

https://racurs.ua/n123856-v-rossii-na-glubokovodnom-apparate-vmf-sgoreli-14-moryakov.html

Ракурс

В Вооруженных силах РФ произошла очередная авария на море: 14 моряков-подводников погибли на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России.

Loading...

Судно принадлежало Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Авария произошла 1 июля, однако российские военные сообщили о ней только сегодня.

Аппарат был предназначен для изучения природного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Авария произошла во время биометрических измерений. В результате пожара 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На данный момент пожар потушен. Расследование инцидента проводит главнокомандующий Военно-морским флотом. Других подробностей о пожаре Миноброны РФ не сообщает.

Напомним, что в июле 2018 года в Санкт-Петербурге десантный катер «Серна» врезался в опору Благовещенского моста на параде ко Дню Военно-морского флота РФ.

В марте на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще 11 человек получили ожоги. По предварительным данным, взрыв газового баллона произошел в сторожевом корабле, который строили по заказу Пограничной службы.

В октябре 2018 года российский авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения в результате инцидента с плавучим доком в Мурманске. На палубу корабля упал один из кранов.