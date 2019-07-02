Новини Росії: під час пожежі на глибоководному апараті ВМФ Росії згоріли 14 моряків-підводників, фото — EPA

https://racurs.ua/ua/n123856-na-glybokovodnomu-aparati-vmf-rosiyi-zgorily-14-moryakiv-pidvodnykiv.html

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У Збройних силах РФ сталася чергова аварія на морі: 14 моряків-підводників загинули на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії.

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Судно належало Міноборони РФ, повідомила прес-служба відомства. Аварія сталася 1 липня, проте російські військові повідомили про неї тільки сьогодні.

Апарат був призначений для вивчення природного простору і дна Світового океану в інтересах ВМФ Росії. Аварія сталася під час біометричних вимірювань. В результаті пожежі 14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння.

За даними військового відомства, глибоководний апарат знаходиться в військово-морській базі Сєвєроморськ. На даний момент пожежу загасили. Розслідування інциденту проводить головнокомандувач Військово-морським флотом. Інших подробиць щодо пожежі Міноброни РФ не зазначає.

Нагадаємо, що у липні 2018 року в Санкт-Петербурзі десантний катер «Серна» врізався в опору Благовіщенського мосту на параді до дня Військово-морського флоту РФ.

У березні на суднобудівному заводі в Санкт-Петербурзі пролунав вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще 11 осіб отримали опіки. За попередніми даними, вибух газового балона стався в сторожовому кораблі, який будували на замовлення Прикордонної служби.