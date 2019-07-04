Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні, визнали у Кремлі. Фото: Деловая столица

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Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні. Президент РФ Володимир Путін фактично підтвердив, що надсекретний військовий глибоководний апарат АС-31, під час пожежі на якому загинули 14 військових моряків, був оснащений ядерною установкою.

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На сайті глави Кремля сьогодні було опубліковано текст його бесіди з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Згідно з оприлюдненими даними, Путін звернувся до Шойгу з питанням щодо стану «ядерної енергетичної установки» після пожежі.

У відповідь глава Міноборони РФ повідомив, що ядерна установка, якою оснащений підводний човен, повністю ізольована і перебуває у працездатному стані попри пожежу. За його попередніми оцінками, сам глибоководний апарат підлягає відновленню.

Як стверджує Шойгу, причиною смертельної аварії на підводному човні стало займання в акумуляторному відсіку. Проте, через що саме воно виникло, не повідомляється.

Деталі аварії на підводному човні, а також час і місце катастрофи, не будуть оприлюднені й залишаться державною таємницею, заявив напередодні спікер Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо про загибель 14 російських моряків на глибоководному апараті ВМФ внаслідок пожежі. Попри те, що аварія сталася 1 липня, у Росії повідомили про неї лише за добу.

3 липня в мережі з’явилися перші фотографії підводного човна. А у військовій частині в Санкт-Петербурзі, до якої був приписаний екіпаж, розмістили стенд із іменами та фотографіями 14 загиблих моряків-підводників.