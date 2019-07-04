Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні, визнали у Кремлі. Фото: Деловая столица

Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні, визнали у Кремлі (ФОТО)

4 лип 2019, 14:46
999

Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні. Президент РФ Володимир Путін фактично підтвердив, що надсекретний військовий глибоководний апарат АС-31, під час пожежі на якому загинули 14 військових моряків, був оснащений ядерною установкою.

Loading...

На сайті глави Кремля сьогодні було опубліковано текст його бесіди з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Згідно з оприлюдненими даними, Путін звернувся до Шойгу з питанням щодо стану «ядерної енергетичної установки» після пожежі.

У відповідь глава Міноборони РФ повідомив, що ядерна установка, якою оснащений підводний човен, повністю ізольована і перебуває у працездатному стані попри пожежу. За його попередніми оцінками, сам глибоководний апарат підлягає відновленню.

Як стверджує Шойгу, причиною смертельної аварії на підводному човні стало займання в акумуляторному відсіку. Проте, через що саме воно виникло, не повідомляється.

Деталі аварії на підводному човні, а також час і місце катастрофи, не будуть оприлюднені й залишаться державною таємницею, заявив напередодні спікер Путіна Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 2 липня стало відомо про загибель 14 російських моряків на глибоководному апараті ВМФ внаслідок пожежі. Попри те, що аварія сталася 1 липня, у Росії повідомили про неї лише за добу.

3 липня в мережі з’явилися перші фотографії підводного човна. А у військовій частині в Санкт-Петербурзі, до якої був приписаний екіпаж, розмістили стенд із іменами та фотографіями 14 загиблих моряків-підводників.

Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні, визнали у Кремлі. Фото: ТАСС

Моряки у Росії загинули на атомному підводному човні, визнали у Кремлі. Фото: соцмережі

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Путін хоче, щоб Зеленський не називав сепаратистів сепаратистами

Президент Російської Федерації Володимир Путін висунув умови для гіпотетично можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським: російський лідер хоче, щоб членів проросійських терористичних формувань на Донбасі не називали сепаратистами

Новини України
16:19

Офіс Зеленського обійдеться в 300 млн грн, а будівництво триватиме близько року (ФОТО)

Вартість Офісу президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, а будівельні роботи займуть близько року. Офіс Зеленського буде розрахований на 500 співробітників, для яких відкриють кафе, спортзал і створять підземний паркінг

Новини України
16:09

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

Конституційний суд України сьогодні пікетують громадські активісти та представники кількох політичних партій. Причиною протесту є можливість скасування КСУ закону про люстрацію

Юридичні новини
10:01
Новини партнерів
Загрузка...