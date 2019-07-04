Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ігор Коломойський, фото: «Інформатор»

Коломойський розповів, як часто спілкується з Богданом та Зеленським

4 лип 2019, 14:30
999

Олігарх Ігор Коломойський запевняє, що тепер не часто спілкується зі своїм колишнім адвокатом Андрієм Богданом, котрий після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах став новим очільником Адміністрації президента.

Loading...

Зокрема, під час президентської кампанії вони спілкувалися частіше. Про це Коломойський заявив у нещодавньому інтерв’ю виданню «НВ».

За його словами, з Богданом він здебільшого спілкується по телефону, за останній місяць особисто бачив його лише один раз.

Він завантажений сильно, — наголошує Коломойський.

На запитання, кому Богдан передав справи, які вів, коли був його адвокатом, олігарх зазначив, що йдеться частково про його адвокатську компанію, частково — про інші.

Щодо Зеленського, то Коломойський запевняє, що офіційних зустрічей у них після президентських виборів не було, проте зрідка вони спілкуються.

Морально підтримую, — відповів Коломойський на питання щодо змісту їхніх розмов.

Проте за його словами, таких контактів після інавгурації Зеленського було досить мало.

Водночас він запевнив, що не намагається впливати на нового президента.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, які політсили, що можуть потрапити до нового парламенту, він підтримує, Коломойский назвав «Слугу народу» та партію «Голос» Святослава Вакарчука.

Вакарчук мені в принципі не чужа людина. Але «Слуга», звичайно, ближче зараз, у цей момент, — зазначив Коломойський.

Нагадаємо, Коломойський, коментуючи заяву Валерії Гонтаревої щодо погроз на її адресу з його боку, запевнив, що не має наміру викрадати екс-очільницю НБУ.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Путін хоче, щоб Зеленський не називав сепаратистів сепаратистами

Президент Російської Федерації Володимир Путін висунув умови для гіпотетично можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським: російський лідер хоче, щоб членів проросійських терористичних формувань на Донбасі не називали сепаратистами

Новини України
16:19

Офіс Зеленського обійдеться в 300 млн грн, а будівництво триватиме близько року (ФОТО)

Вартість Офісу президента Володимира Зеленського може становити понад 300 млн грн, а будівельні роботи займуть близько року. Офіс Зеленського буде розрахований на 500 співробітників, для яких відкриють кафе, спортзал і створять підземний паркінг

Новини України
16:09

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

Конституційний суд України сьогодні пікетують громадські активісти та представники кількох політичних партій. Причиною протесту є можливість скасування КСУ закону про люстрацію

Юридичні новини
10:01
Новини партнерів
Загрузка...