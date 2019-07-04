Коломойський розповів, як часто спілкується з Богданом та Зеленським

Ігор Коломойський, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n123926-kolomoyskyy-rozpoviv-yak-chasto-spilkuietsya-z-bogdanom-ta-zelenskym.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський запевняє, що тепер не часто спілкується зі своїм колишнім адвокатом Андрієм Богданом, котрий після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах став новим очільником Адміністрації президента.

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Зокрема, під час президентської кампанії вони спілкувалися частіше. Про це Коломойський заявив у нещодавньому інтерв’ю виданню «НВ».

За його словами, з Богданом він здебільшого спілкується по телефону, за останній місяць особисто бачив його лише один раз.

Він завантажений сильно, — наголошує Коломойський.

На запитання, кому Богдан передав справи, які вів, коли був його адвокатом, олігарх зазначив, що йдеться частково про його адвокатську компанію, частково — про інші.

Щодо Зеленського, то Коломойський запевняє, що офіційних зустрічей у них після президентських виборів не було, проте зрідка вони спілкуються.

Морально підтримую, — відповів Коломойський на питання щодо змісту їхніх розмов.

Проте за його словами, таких контактів після інавгурації Зеленського було досить мало.

Водночас він запевнив, що не намагається впливати на нового президента.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, які політсили, що можуть потрапити до нового парламенту, він підтримує, Коломойский назвав «Слугу народу» та партію «Голос» Святослава Вакарчука.

Вакарчук мені в принципі не чужа людина. Але «Слуга», звичайно, ближче зараз, у цей момент, — зазначив Коломойський.

Нагадаємо, Коломойський, коментуючи заяву Валерії Гонтаревої щодо погроз на її адресу з його боку, запевнив, що не має наміру викрадати екс-очільницю НБУ.