Коломойський запевнив, що не має наміру викрадати Гонтареву

Ігор Коломойський, фото: «Цензор.Нет»

https://racurs.ua/ua/n123924-kolomoyskyy-zapevnyv-scho-nemaie-namiru-vykradaty-gontarevu.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломоський запевнив, що не має наміру викрадати колишнього очільника Національного банку Валерію Гонтареву.

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Про це він заявив у нещодавньому інтерв’ю виданню «НВ».

Так Коломойський прокоментував зроблену минулого тижня Гонтаревою заяву, в якій вона поскаржилася на погрози з боку олігарха, зокрема щодо можливого викрадення.

Як приклад погроз Гонтарева навела сказані Коломойським в інтерв’ю виданню Bihus.info слова про те, що, якщо вона не повернеться до України, він вивезе її в приватному порядку.

Коломойський заявляє, що ці слова вирвані з контексту і мова не йшла про те, щоб просто вивезти екс-очільницю Нацбанку.

Так, я сказав, що може вона не хоче їхати в якомусь примусовому порядку, — екстрадиція, ще чого-небудь. Я сказав, що ми її вивеземо просто приватним порядком: надамо приватний борт і привеземо її. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати, — зазначив Коломойський.

Водночас Коломойський додав, що зробити це може лише за згоди Гонтатревої. Крім того, він виразив готовність надати Гонтаревій літак, якщо вона захоче прилетіти на допит.

Ми надамо їй комфортні умови, щоб вона прилетіла, допиталася і полетіла, — запевнив олігарх.

Втім, Коломойський вважає, що Гонтарева насправді нічого не боїться

Нагадаємо, наприкінці травня Коломойський в інтерв’ю виданню Financial Times закликав президента Володимира Зеленського наслідувати приклад Аргентини та Греції й оголосити в Україні дефолт.