Коломойский заверил, что не намерен похищать Гонтареву

Игорь Коломойский, фото: «Цензор.Нет»

https://racurs.ua/n123924-kolomoyskiy-zaveril-chto-ne-nameren-pohischat-gontarevu.html

Ракурс

Олигарх Игорь Коломоський заверил, что не намерен похищать бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву.

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Об этом он заявил в недавнем интервью изданию «НВ».

Так Коломойский прокомментировал сделанное на прошлой неделе Гонтаревой заявление, в котором она пожаловалась на угрозы со стороны олигарха, в частности относительно возможного похищения.

В качестве примера угроз Гонтарева привела сказанные Коломойским в интервью изданию Bihus.info слова о том, что, если она не вернется в Украину, он вывезет ее в частном порядке.

Коломойский заявляет, что эти слова вырваны из контекста и речь не шла о том, чтобы просто вывезти экс-руководительницу Нацбанка.

Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком принудительном порядке, — экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее. Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать, — отметил Коломойский.

В то же время Коломойский добавил, что сделать это может только с согласия Гонтатревой. Кроме того, он выразил готовность предоставить Гонтарева самолет, если она захочет прилететь на допрос.

Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела, — заверил олигарх.

Впрочем, Коломойский считает, что Гонтарева самом деле ничего не боится

Напомним, в конце мая Коломойский в интервью изданию Financial Times призвал президента Владимира Зеленского последовать примеру Аргентины и Греции и объявить в Украине дефолт.