Не дождался денег на реставрацию: в России обрушился самый длинный деревянный мост. Фото: соцсети

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В России обрушился мост, являющийся одной из достопримечательностей страны. Он расположен в Башкирии и известен как самый длинный деревянный мост в РФ.

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Деревянный мост через пруд приобрел особую славу благодаря съемке в советском многосерийном фильме «Вечный зов». Вчера, 3 июля, пролет практически по самой середине моста ушел под воду. Информация об этом и фотографии с места события опубликованы в сообществе «Подслушано Белорецк».

Протяженность моста, возведенного в 1936 году, составляет 550 м. Согласно неофициальным данным, сооружение считается самым длинным деревянным мостом на территории России. Ранее местные жители ходили по нему на работу на металлургический комбинат, но в последние годы из-за аварийного состояния моста использовать его запретили.

Пользователи соцсетей активно обсуждают сложившуюся ситуацию, подчеркивая, что власти не посчитали нужным выделить средства на реставрацию знаменитой достопримечательности, в то время как на строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Крым нашли деньги в бюджете. Так, еще два года назад было подсчитано, что на ремонт деревянного моста в Башкирии требовалось 30 млн руб.

Напомним, что во время монтажа конструкций так называемого Крымского моста один из его пролетов обрушился в воду.