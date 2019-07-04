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Ракурс
В Египте разрешили бесплатно селфиться во всех музеях и гробницах. Фото ВВС

В Египте разрешили бесплатно селфиться во всех музеях и гробницах

4 июл 2019, 12:36
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Туризм в Египте решили развивать путем отмены запрета на бесплатные фото и видео, снятые на мобильные телефоны, в музеях и археологических районах по всей стране.

Изменения начнут действовать с 1 августа 2019 года. Об этом сообщается в Facebook на странице Министерства по делам древностей Арабской республики Египет.

По словам генерального секретаря высшего совета по вопросам древностей Мостафы Вазири, такое решение было принято для рекламирования египетских памятников и уникальной цивилизации Египта, а также для привлечения туристических потоков.

Бесплатно снимать фотографии и видео в египетских музеях и археологических гробницах, а также в храмах Абу-Симбела можно будет только на мобильные телефоны. Речь идет о любительской съемке.

Ранее «Ракурс» писал о топ-10 лучших для туристов мест в 2019 году по версии New York Times.

Источник: Ракурс


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