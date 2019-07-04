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Ракурс
У Єгипті дозволили безкоштовно селфитися в усіх музеях і гробницях. Фото ВВС

У Єгипті дозволили безкоштовно селфитися в усіх музеях і гробницях

4 лип 2019, 12:36
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Туризм у Єгипті вирішили розвивати шляхом скасування заборони на безкоштовні фото та відео, зняті на мобільні телефони, у музеях і археологічних районах по всій країні.

Зміни почнуть діяти з 1 серпня 2019 року. Про це повідомляється у Facebook на сторінці Міністерства у справах старожитностей Арабської республіки Єгипет.

За словами генерального секретаря вищої ради з питань старожитностей Мостафи Вазірі, таке рішення було ухвалено для рекламування єгипетських пам’яток та унікальної цивілізації Єгипту, а також для заохочення туристичного руху.

Безкоштовно робити світлини і відео в єгипетських музеях і археологічних гробницях, а також у храмах Абу-Сімбела можна буде лише на мобільні телефони. Йдеться про любительські зйомки.

Раніше «Ракурс» писав про топ-10 найкращих для туристів місць у 2019 році за версією New York Times.

Джерело: Ракурс


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