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Ракурс
Сегодня КСУ рассматривает закон о люстрации, фото: Skepter

КСУ примет промежуточное решение по законам о люстрации и декоммунизации — нардеп

4 июл 2019, 12:25
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Решение Конституционного суда Украины (КСУ) относительно законов о люстрации и декоммунизации будет промежуточным из-за отсутствия части судей.

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Их рассмотрение судьи КСУ начнут сегодня после обеда. Об этом нас своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила народный депутат, член «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

По словам Сюмар, об этом она узнала от председателя КСУ Натальи Шапталы.

Каждое такое промежуточное рассмотрение требует активной позиции общественности, — отмечает Сюмар.

По ее мнению, люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства, чтобы вернуть туда чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Это возвращение Москвы прямо на улицу Грушевского, — считает народный избранник.

В сегодняшней повестке дня КСУ четвертым вопросом стоит рассмотрение соответствия Конституции закона «Об очистке власти» (люстрации), пятым — некоторых статей закона о декоммунизации.

Сегодня утром в Киеве возле здания Конституционного суда начался митинг, участниками являются общественные активисты и представители нескольких политических партий, в частности «Свободы» и «Европейской солидарности».

Между представителями обеих политических сил произошла стычка, впоследствии их разделили правоохранители.

Источник: Ракурс


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