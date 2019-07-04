Сьогодні КСУ розглядає закон про люстрацію, фото: Skepter

https://racurs.ua/ua/n123921-ksu-uhvalyt-promijne-rishennya-schodo-zakoniv-pro-lustraciu-i-dekomunizaciu-nardep.html

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Рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо законів про люстрацію та декомунізацію буде проміжним через відсутність частини суддів.

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Їх розгляд судді КСУ розпочнуть сьогодні після обіду. Про це нас своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила народний депутат, член «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

За словами Сюмар, про це вона дізналася від голови КСУ Наталії Шаптали.

Кожен такий проміжний розгляд потребує активної позиції громадськості, — наголошує Сюмар.

На її думку, люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, щоб повернути туди чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського, — вважає народний обранець.

У сьогоднішньому порядку денному КСУ четвертим питанням стоїть розгляд відповідності Конституції закону «Про очищення влади» (люстрацію), п’ятим — деяких статей закону про декомунізацію.

Сьогодні вранці в Києві біля будівлі Конституційного суду розпочався мітинг, учасниками є громадські активісти та представники кількох політичних партій, зокрема «Свободи» та «Європейської солідарності».

Між представниками обох політсил відбулася сутичка, згодом їх розділили правоохоронці.