Онук Назарбаєва намагався вчинити самогубство в Лондоні

Нурсултан Назарбаєв, фото: ИАЦ МГУ

https://racurs.ua/ua/n123919-vnuk-nazarbaieva-namagavsya-zdiysnyty-samogubstvo-v-londoni.html

Ракурс

Онук колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаев намагався вчинити самогубство, перебуваючи у чужій квартирі у Лондоні в районі Ковент-Гарден.

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Про це повідомляє агентство РБК із посиланням на поліцію Лондона.

Проти нього також порушення кримінальна справа у зв’язку із завданням тілесних ушкоджень представникові поліції. Цю справу розгляне Королівський суд лондонського району Саутуарк.

Таким чином, британські правоохоронці підтвердили раніше поширену виданням Metro інформацію про те, що Айсултан Назарбаєв 5 червня намагався здійснити самогубство, зістрибнувши з балкона. Поліцейського Росса Сембрука, який намагався його зупинити, 28-річний син екс-президента Казахстану вкусив. Укус був кваліфікований як «дуже серйозний».

Айсултан Назарбаев — син старшої дочки Нурсултана Назарбаєва Даріги.

Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан впродовж 30 років. У березні цього року він пішов у відставку.

Новим президентом став Касим-Жомарт Токаєв, який на виборах на початку червня здобув 70,76% голосів виборців.