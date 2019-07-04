Онук Назарбаєва намагався вчинити самогубство в Лондоні

Онук Назарбаєва намагався вчинити самогубство в Лондоніhttps://racurs.ua/ua/n123919-vnuk-nazarbaieva-namagavsya-zdiysnyty-samogubstvo-v-londoni.htmlРакурс
Онук колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаев намагався вчинити самогубство, перебуваючи у чужій квартирі у Лондоні в районі Ковент-Гарден.
Про це повідомляє агентство РБК із посиланням на поліцію Лондона.
Проти нього також порушення кримінальна справа у зв’язку із завданням тілесних ушкоджень представникові поліції. Цю справу розгляне Королівський суд лондонського району Саутуарк.
Таким чином, британські правоохоронці підтвердили раніше поширену виданням Metro інформацію про те, що Айсултан Назарбаєв 5 червня намагався здійснити самогубство, зістрибнувши з балкона. Поліцейського Росса Сембрука, який намагався його зупинити, 28-річний син екс-президента Казахстану вкусив. Укус був кваліфікований як «дуже серйозний».
Айсултан Назарбаев — син старшої дочки Нурсултана Назарбаєва Даріги.
Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан впродовж 30 років. У березні цього року він пішов у відставку.
Новим президентом став Касим-Жомарт Токаєв, який на виборах на початку червня здобув 70,76% голосів виборців.