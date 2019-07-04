Виверження вулкану в Італії: загинув турист (ФОТО, ВІДЕО)

Виверження вулкану в Італії: загинув турист. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123918-vyverjennya-vulkana-v-italiyi-zagynuv-turyst-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкану в Італії призвело до людських жертв. Прокинувся вулкан Стромболі, розташований на північ від Сицилії. Після серії вибухів і виверження загинув турист, а ще одна людина дістала поранення.

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Виверження вулкану сталося в середу, 3 липня. Внаслідок цього загинув чоловік 35 років, який приїхав із туристичною метою з іншого італійського міста — Мілаццо. Разом із ним на прогулянку неподалік від вершини вулкану вирушив його товариш, який у підсумку дістав поранення. Про це інформує RaiNews.

За даними видання, два вибухи у кратері вулкану стали найпотужнішими за всю історію спостережень з 1985 року.

Як стверджують очевидці, наразі острів вкритий попелом, через що сталося кілька займань, а по схилу гори стікають два потоки лави. На місці події працюють пошуково-рятувальні бригади, оскільки унаслідок стікання лави у пастці опинилися ще двоє осіб. Пожежники намагаються ліквідувати наслідки виверження.

Нагадаємо, що раніше два вулкани прокинулися на Камчатці в Росії, викинувши хмару диму та попелу на відстань 10 км.