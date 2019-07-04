Извержение вулкана в Италии: погиб турист (ФОТО, ВИДЕО)

Извержение вулкана в Италии: погиб турист. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n123918-izverjenie-vulkana-v-italii-pogib-turist-foto-video.html

Ракурс

Извержение вулкана в Италии привело к человеческим жертвам. Проснулся вулкан Стромболи, расположенный к северу от Сицилии. После серии взрывов и извержения погиб турист, а еще один человек получил ранения.

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Извержение вулкана произошло в среду, 3 июля. В результате погиб мужчина 35 лет, который приехал с туристической целью из другой итальянского города — Милаццо. Вместе с ним на прогулку недалеко от вершины вулкана отправился его товарищ, который в итоге получил ранения. Об этом информирует RaiNews.

По данным издания, два взрыва в кратере вулкана стали самыми мощными за всю историю наблюдений с 1985 года.

Как утверждают очевидцы, сейчас остров покрылся пеплом, из-за чего произошло несколько возгораний, а по склону горы стекают два потока лавы. На месте происшествия работают поисково-спасательные бригады, поскольку в результате стекания лавы в ловушке оказались еще два человека. Пожарные пытаются ликвидировать последствия извержения.

Напомним, что ранее два вулкана проснулись на Камчатке в России, выбросив облако дыма и пепла на расстояние 10 км.