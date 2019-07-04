Заминированный лес горит у Станицы Луганской: в результате взрыва пострадал мужчина. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n123916-zaminirovannyy-les-gorit-u-stanicy-luganskoy-v-rezultate-vzryva-postradal-mujchina.html

Ракурс

Лесной пожар возник вблизи Станицы Луганской в ​​Луганской области. Накануне загорелась лесная подстилка в Песчаном лесничестве возле села Колесниковка. Горит в двух местах, огонь охватил 20 га территории.

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Спасатели пока не могут тушить пожар, поскольку территория леса заминирована. Бойцы пиротехнического подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят разминирование. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате пожара получил ранение тракторист местного лесохозяйства. Когда он на тракторе обпахивал место возгорания в лесу, произошел взрыв. У пострадавшего диагностировали контузию и ранение руки.

Сегодня утром, 4 июля, к месту пожара прибыли более сотни пожарных и бойцов пиротехнического подразделения, которые проводят разминирование местности, где бушует пожар.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в зоне ООС потушили масштабный пожар возле позиций украинских военных.