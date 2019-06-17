Лесной пожар. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n123266-masshtabnyy-lesnoy-pojar-v-dnepropetrovskoy-oblasti-unichtojil-gektary-nasajdeniy-foto.html

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Лесной пожар возник 17 июня в поселке Вербки Днепропетровской области.

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Возгорание произошло в 11.22 в квартале № 10 урочища «Бишлерово» Павлоградского лесгоспа. Огонь уничтожил подстилку хвойного леса на площади 5 га. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Днепропетровской области.

Огнеборцы смогли локализовать пожар в 12:56 и в 15:10, ликвидировать его. В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекали 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной. Причину пожара должны установить правоохранители.

Напомним, в апреле в Ровенской области произошел пожар на территории заповедника вблизи Старого Села. Предварительно установлено, что возгорание возникло в результате выжигания сухой травы и подроста.