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Лесной пожар. Фото: YouTube

Масштабный лесной пожар в Днепропетровской области уничтожил гектары насаждений (ФОТО)

17 июн 2019, 17:30
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Лесной пожар возник 17 июня в поселке Вербки Днепропетровской области.

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Возгорание произошло в 11.22 в квартале № 10 урочища «Бишлерово» Павлоградского лесгоспа. Огонь уничтожил подстилку хвойного леса на площади 5 га. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Днепропетровской области.

Огнеборцы смогли локализовать пожар в 12:56 и в 15:10, ликвидировать его. В ГСЧС отметили, что к ликвидации пожара привлекали 20 человек личного состава и пять единиц пожарно-спасательной. Причину пожара должны установить правоохранители.

Пожар в лесу. Фото: ГСЧС

Пожар в лесу. Фото: ГСЧС

Напомним, в апреле в Ровенской области произошел пожар на территории заповедника вблизи Старого Села. Предварительно установлено, что возгорание возникло в результате выжигания сухой травы и подроста.

Источник: Ракурс


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