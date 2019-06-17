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Лісова пожежа. Фото: YouTube

Масштабна лісова пожежа в Дніпропетровській області знищила гектари насаджень (ФОТО)

17 чер 2019, 17:30
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Лісова пожежа виникла 17 червня в селищі Вербки Дніпропетровської області.

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Загоряння сталося о 11.22 у кварталі № 10 урочища «Бишлерово» Павлоградського лісгоспу. Вогонь знищив підстилку хвойного лісу на площі 5 га. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і Дніпропетровській області.

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 12:56 та о 15:10 ліквідувати її. У ДСНС зазначили, що до ліквідації пожежі залучали 20 осіб особового складу та п’ять одиниць пожежно-рятувальної. Причину пожежі повинні встановити правоохоронці.

Пожежа в лісі. Фото: ДСНС

Пожежа в лісі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у квітні в Рівненській області сталася пожежа на території заповідника поблизу Старого Села. Попередньо встановлено, що загоряння виникло внаслідок випалювання сухої трави і підросту.

Джерело: Ракурс


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