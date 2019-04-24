На Рівненщині горить унікальний ліс, фото — uapress.info

https://racurs.ua/ua/n121185-palyly-travu-pidpalyly-zapovidnyk-na-rivnenschyni-goryt-unikalnyy-lis-video.html

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На Рівненщині горить унікальний ліс у природному заповіднику. Попередня причина загоряння — випалювання сухої трави і підросту.

Відео пожежі розмістили у Фейсбук-спільноті «Rivne_1283». Його зняли у Рокитнівському районі неподалік Старого Села.

Речниця Рівненського оласного управління лісового і мисливського господарства Світлана Горошко повідомила у коментарі «UA: Рівне», що пожежники локалізували загоряння на території заповідника поблизу Старого Села. Задіяли три пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства. Допомагали гасити вогонь й місцеві мешканці. Горіло два гектари лісу.

Рівненський природний заповідник — другий за розміром природний заповідник в Україні. Він розташований в межах чотирьох районів Рівненщини. У ньому мешкають 25 видів тварин, занесених до Червоної книги України, сім видів тварин із Європейського червоного списку і 124 види тварин, що підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією.