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Ракурс
На Ровенщине горит уникальный лес, фото — uapress.info

Жгли траву — подожгли заповедник: в Ровенской области горит уникальный лес (ВИДЕО)

24 апр 2019, 13:17
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На Ровенщине горит уникальный лес в природном заповеднике. Предварительная причина возгорания — выжигание сухой травы и подроста.

Видео пожара разместили в Фейсбук-сообществе «Rivne_1283». Его сняли в Рокитновском районе неподалеку Старого Села.

Пресс-секретарь Ровенского оласного управления лесного и охотничьего хозяйства Светлана Горошко сообщила в комментарии «UA: Ровно», что пожарные локализовали возгорание на территории заповедника вблизи Старого Села. Задействовали три пожарные автомобили, трактор, 40 работников лесного хозяйства. Помогали тушить огонь и местные жители. Горело два гектара леса.

Ровенский природный заповедник — второй по величине природный заповедник в Украине. Он расположен в пределах четырех районов области. В нем обитают 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, семь видов животных из Европейскогокрасного спискаи 124 вида животных, подлежащих особой охране согласно Бернской конвенции.

Источник: Ракурс


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