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Вчера в Беларуси отмечали День независимости

Фейерверк на День независимости Беларуси в Минске привел к человеческим жертвам (ФОТО, ВИДЕО)

4 июл 2019, 10:39
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Один человек погиб и еще по меньшей мере 10 пострадали во время праздничного фейерверка, который состоялся вчера в столице Беларуси Минске по случаю Дня независимости этой страны.

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Также были повреждены здания и сооружения, расположенные неподалеку от места инцидента. Об этом сообщает издание tyt.by.

По словам свидетелей, залпы происходили низко над землей, погибла 64-летняя женщина, которой металлическим осколком перерезало сонную артерию. Несмотря на предоставленную на месте медицинскую помощь, она умерла.

Еще двое пострадавших находятся в больнице.

Инцидент произошел на берегу реки Свислочь, неподалеку от стелы «Минск — город герой».

Очевидцы сообщают, что было слышно два взрыва. В то же время в Следственном комитете Беларуси утверждают, что взрывов было четыре.

По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются версии неисправности салютных установок или фейерверков, а также их неправильного заряжания и эксплуатации.

Место инцидента фото: Следственный комитет Беларуси

Напомним, в конце 2016 года в результате взрыва на ярмарке фейерверков в Мексике погибли несколько десятков человек, еще ряд лиц получили масштабные ожоги тела.


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