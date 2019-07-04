Вчора в Білорусі відзначали День незалежності

https://racurs.ua/ua/n123917-feierverk-na-den-nezalejnosti-bilorusi-v-minsku-pryzviv-do-ludskyh-jertv-video.html

Ракурс

Одна людина загинула та ще щонайменше 10 постраждали під час святкового феєрверка, який відбувся вчора в столиці Білорусі Мінську з нагоди Дня незалежності цієї країни.

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Також були пошкоджені будівлі та споруди, розташовані неподалік місця інциденту. Про це повідомляє видання tyt.by.

За словами свідків, залпи відбувалися низько над землею, загинула 64-річна жінка, якій металевим осколком перерізало сонну артерію. Попри надану на місці медичну допомогу, вона померла.

Ще двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Інцидент стався на березі річки Свіслоч, неподалік від стели «Мінськ — місто герой».

Очевидці повідомляють, що було чути два вибухи. Водночас у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що вибухів було чотири.

За фактом порушення правил безпеки відкрита кримінальна справа. Наразі розглядаються версії несправності салютних установок чи феєрверків, а також їх неправильного зарядження та експлуатації.

В Минске кровавый салют.

Залпы взрывались низко над землей. Множество раненых, выбитые стекла, одной женщине насмерть перерезало сонную артерию. pic.twitter.com/wPC3nUu4i1 — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) July 4, 2019

Нагадаємо, наприкінці 2016 року внаслідок вибуху на ярмарку феєрверків у Мексиці загинули кілька десятків людей, ще низка осіб отримали масштабні опіки тіла.