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КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

4 лип 2019, 10:01
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Конституційний суд України пікетують громадські активісти та представники кількох політичних партій.

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Сьогодні, 4 липня, люди вийшли під КСУ на протест проти можливості скасування закону про люстрацію.

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс

Джерело: Ракурс


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999

КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)

Конституційний суд України сьогодні пікетують громадські активісти та представники кількох політичних партій. Причиною протесту є можливість скасування КСУ закону про люстрацію

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