Позачергові вибори: делегація ПАРЄ достроково припинила діяльність в Україні

Передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою діяльність в Україні. Причиною став нещодавній лист від голови Верховної Ради Андрія Парубія про відкликання запрошення для спостереження за проведенням в Україні дострокових виборів