Ракурсhttps://racurs.ua/
КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію. Фото: Ракурс
КСУ пікетують через можливість скасування закону про люстрацію (ТРАНСЛЯЦІЯ, ФОТО)https://racurs.ua/ua/n123915-ksu-piketuut-cherez-mojlyvist-skasuvannya-zakonu-pro-lustraciu-translyaciya-foto.htmlРакурс
Конституційний суд України пікетують громадські активісти та представники кількох політичних партій.
Loading...
Сьогодні, 4 липня, люди вийшли під КСУ на протест проти можливості скасування закону про люстрацію.
Загрузка...