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У ЦРУ відреагували на проблеми з роботою Instagram, фото: The Intercept

«Це не ми»: у ЦРУ відреагували на масштабний збій у соцмережах

4 лип 2019, 09:55
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У Центральному розвідувальному управлінні США (ЦРУ) в жартівливій формі відреагували на масштабний збій, котрий вчора стався в кількох соціальних мережах.

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Так, на нас також впливають проблеми з Інстаграмом. Ні, не ми викликали це, — запевнила прес-служба розвідувального відомства у повідомленні на офіційній сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Також у ЦРУ додали, що не зможуть виправити проблеми з соцмережею.

А ви пробували його вимкнути та ввімкнути? — пожартували в ЦРУ.

Вчора в соціальних мережах Twitter, Instagram та WhatsApp протягом кількох годин спостерігався масштабний збій у роботі. Користувачі в Північній та Південній Америці, Європі та країнах південно-східної Азії переважно скаржилися на проблеми із завантаженням фотографій та інших файлів.

Кілька годин тому у компанії Фейсбук повідомили, що нарешті змогли вирішити проблему.

У компаній заявляють, що збої виникли під час рутинних робіт з операцій з технічного обслуговування.

Джерело: Ракурс


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