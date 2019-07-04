Христя Фріланд, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123913-lystivky-sencovu-ta-suschenku-pidpysala-ministr-zakordonnyh-sprav-kanady-foto.html

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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд підписала листівки українським політв’язням журналістові агентства «Укрінформ» Роману Сущенку та кримському кінорежисерові Олегу Сенцову, котрих російська влада вже протягом кількох років утримує за ґратами за надуманими звинуваченнями.

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Про це повідомляється на сторінці групи Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project у соціальній мережі Фейсбук.

Міністр закордонних справ Канади Христия Фріланд демонструє свою підтримку українським політичним в’язням, пишучи листівки Олегу Сенцову та Роману Сущенку, — зазначається у повідомленні, разом з яким були опубліковані відповідні фотознімки.

Канада підтримує вас! Ви не забуті! — написала Фріланд у листівці, адресованій Сущенку.

Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо! — йдеться у листівці, адресованій Сенцову.

Зазначається, що листівки були підписані в межах «Конференції з підтримки українських реформ», яка в ці дні відбувається в місті Торонто

27 червня виповнилося 1000 днів з того часу, як Сущенка у 2016 році затримали в Москві, куди він прибув із приватним візитом. Його росіяни звинувачують у нібито шпигунстві на користь України і запевняють, що він є співробітником української розвідки. У 2018 році його засудили до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Наразі Сущенко перебуває у колонії № 11 у Кіровській області РФ.

Сенцова затримали в окупованому Криму у травні 2014 року. Окупанти звинувачують його у нібито намірах підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Сенцова утримують у колонії в заполярному російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про рішення поновити голодування ще одного українського політв’язня — затриманого окупантами в Криму в 2016 році жителя Роздольненського району Володимира Балуха.