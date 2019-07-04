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Ракурс
Христя Фриланд, фото: «Википедия

Открытки Сенцову и Сущенко подписала министр иностранных дел Канады (ФОТО)

4 июл 2019, 09:41
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Министр иностранных дел Канады Фриланд подписала открытки украинским политзаключенным журналисту агентства «Укринформ» Роману Сущенко и крымскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, которых российские власти уже несколько лет удерживают за решеткой по надуманным обвинениям.

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Об этом сообщается на странице группы Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project в социальной сети Фейсбук.

Министр иностранных дел Канады Христия Фриланд демонстрирует свою поддержку украинским политическим заключенным, подписывая листовки Олегу Сенцову и Роману Сущенко, — отмечается в сообщении, вместе с которым были опубликованы соответствующие фотоснимки.

Христя Фриланд подписывает открытки украинским политзаключенным, фото: Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project

Христя Фриланд подписывает открытки украинским политзаключенным, фото: Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project

Канада поддерживает вас! Вы не забыты — написала Фриланд в листовке, адресованной Сущенку.

Фото: Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project

Канада о вас думает! Мы вас поддерживаем! — говорится в листовке, адресованной Сенцову.

Фото: Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoner Project

Отмечается, что листовки были подписаны в рамках «Конференции по поддержке украинских реформ», которая в эти дни проходит в городе Торонто

27 июня исполнились 1000 дней с тех пор, как Сущенко в 2016 году задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россияне обвиняют его в якобы шпионаже в пользу Украины и уверяют, что он является сотрудником украинской разведки. В 2018 году его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Сейчас Сущенко находится в колонии № 11 в Кировской области РФ.

Сенцова задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. Оккупанты обвиняют его в якобы намерениях взорвать памятник Ленину в Симферополе. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сенцова удерживают в колонии в Заполярном российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

На прошлой неделе стало известно о решении возобновить голодовку еще одного украинского политзаключенного — задержанного оккупантами в Крыму в 2016 году жителя Раздольненского района Владимира Балуха.

Источник: Ракурс


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