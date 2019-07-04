Обломки китайской ракеты спровоцировали появление огненного шара в небе над Флоридой, фото: Manufacturing Talk Radio

https://racurs.ua/n123912-kitayskiy-kosmicheskiy-musor-privel-k-poyavleniu-nlo-v-nebe-nad-floridoy-video.html

Ракурс

В среду утром в небе над американским штатом Флорида ряд очевидцев заметили в небе яркий огненный шар.

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Так, Американское метеорное общество (АМТ) заявило, что получило 23 таких сообщения. По словам очевидцев, шар двигался с запада на восток, сообщает AP.

Даже офис шерифа округа Палм-Бич после получения многочисленных сообщений о таинственных огнях опубликовал в социальных сетях шутливое заявление;

Мы не были захвачены вчера вечером марсианами, но ценим уровень вашей уверенности в том, что сможем остановить межгалактических захватчиков.

Впрочем, у ученых есть более прозаическое объяснение этого явления. Так, по словам американского астрофизика Джонатана Макдауэлла, замеченный в небе шар, вероятно, был всего лишь частями запущенной в январе китайской ракеты, которая снова вошла в атмосферу Земли. Эта ракета доставила на орбиту китайский военный спутник.

В АМТ считают, что источником космического мусора мог быть спутник CZ-3B R/B, запущенный Китаем в 2015 году.

Макдауэлл отметил, что такие случаи вхождения космического мусора в атмосферу Земли являются достаточно распространенными и происходят примерно раз в месяц, но они довольно редко «происходят ночью над Соединенными Штатами, где многие люди видят это».

Так что, это было необычным, — отметил ученый.

Большинство таких случаев происходят над океанами и над незаселенными районами, к тому же зачастую являются незаметными из-за дневного солнечного света, отмечают в АМТ.

Напомним, в начале этого года в районе Новой Зеландии вошел в плотные слои атмосферы и сгорел российский военный спутник. Этот момент попал на видео.