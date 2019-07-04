Запасы песка в мире стремительно уменьшаются

https://racurs.ua/n123911-mir-mojet-stolknutsya-s-nehvatkoy-peska-i-graviya-uchenye.html

Ракурс

Песок и гравий добываются быстрее, чем их успевают заменить.

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Они могут оказаться наиболее недооцененными природными ресурсами в мире. Об этом говорится в обращении группы американских ученых, опубликованном в журнале Nature.

Ученые подчеркивают, что песок является ключевым ингредиентом современной жизни, однако никто не знает, каковы его имеющиеся запасы и сколько песка добывается.

Песок и гравий составляют наиболее добытую группу материалов, даже превышая по этому показателю ископаемое топливо, отмечают ученые.

Ежегодно от 32 млрд до 50 млрд т песка используются во всем мире, главным образом для изготовления бетона, стекла и электроники. Это превышает темпы естественного восстановления и спрос вскоре может значительно превысить предложение.

Урбанизация и глобальный рост населения стимулируют стремительный рост спроса, особенно в Китае, Индии и Африке. В ближайшее столетие ожидается увеличение спроса на песок на 300% и повышение цен на 400%, отмечают ученые.

Ученые подчеркивают, что на проблему с исчерпанием запасов песка нужно уже сегодня обратить такое же внимание, как и на нефть, газ или драгоценные металлы, и принимать соответствующие меры в глобальном масштабе.

Мы срочно нуждаемся в программе мониторинга для решения проблемы пробелов в текущих данных и знаниях, и таким образом — полной оценки масштабов дефицита песка. Именно научное сообщество, правительства и политики должны принять меры, необходимые для того, чтобы это произошло, — отмечает сотрудник Института арктических и альпийских исследований Университета Колорадо Метте Бенксен.

Отсутствие надзора и мониторинга приводит к нестабильной эксплуатации, планировании и торговли. Изъятие песка из рек и пляжей имеет далеко идущие последствия для экологии, инфраструктуры, национальных экономик и средств к существованию трех миллиардов людей, живущих вдоль рек во всем мире, отмечают ученые.

Отмечается, что незаконная добыча песка была задокументирована в 70 странах мира.

Для того, чтобы перейти к устойчивой в глобальном масштабе добыче песка, люди должны полностью установить наличие устойчивых источников этого материала и сократить текущие показатели добычи и потребности в песке путем переработки бетона и развития альтернативы песку (например, измельченных пород или пластиковых отходов).

Соответствующая стратегия будет зависеть от знаний о местах расположения и масштабов добычи песка, а также от природных колебаний уровня песка в реках мира.

Вопрос дефицита песка нельзя изучать в географической изоляции, поскольку он имеет глобальные последствия, — отмечают ученые. — В быстро изменяющемся современном мире мы не можем позволить себе закрывать на это глаза.

Напомним, американские ученые установили, что пляжный песок представляет серьезную опасность для здоровья.