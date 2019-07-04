В Facebook назвали причину последнего глобального сбоя

В ряде регионов мир 3 июля наблюдались проблемы с доступом к соцсети Фейсбук, фото: Stock Catalog

https://racurs.ua/n123910-v-facebook-nazvali-prichinu-poslednego-globalnogo-sboya.html

Ракурс

Вчера в ряде регионов мира наблюдались проблемы с работой социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи в основном жаловались на проблемы с загрузкой и просмотром изображений.

Loading...

Впоследствии в комментарии изданию Mashable специалисты компании признали наличие проблем с загрузкой или передачей изображений, видео или других файлов, и назвали причину возникновения этих неисправностей.

Во время одной из наших рутинных операций по техническому обслуживанию мы вызвали проблему, которая затрудняет загрузку или отправку фотографий и видео для некоторых пользователей, — заявили в компании, пообещав как можно скорее исправить эту ситуацию.

Несколько часов назад в Facebook заявили, что проблема решена.

Мы должны вернуться на 100% для всех. Извините за неудобства, — отметили на странице компании в соцсети Твиттер.

Хотя для стороннего наблюдателя Facebook, Instagram и WhatsApp кажутся полностью отдельными социальными сетями, все они принадлежат одной компании и все больше в своей работе используют общую архитектуру.

Похоже, что сбои связаны с внутренней структурой или проблемой приложений, — прокомментировали ситуацию в компании ThousandEyes, которая осуществляет мониторинг интернет-трафика во всем мире.

Вчера эксперты ThousandEyes зафиксировали проблемы и загрузкой некоторых типов данных, таких как изображения в форматах «.png» и «.jpg».

Не похоже, что виноват интернет, поскольку мы не видим проблем с сетью или междудоменной маршрутизацией, которые влияют на эти услуги, — отметили в компании

Напомним, проблемы с работой с изображениями и видео в соцсетях наблюдались в ряде стран Европы, Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки.