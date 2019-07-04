В Facebook назвали причину последнего глобального сбоя

В Facebook назвали причину последнего глобального сбояhttps://racurs.ua/n123910-v-facebook-nazvali-prichinu-poslednego-globalnogo-sboya.htmlРакурс
Вчера в ряде регионов мира наблюдались проблемы с работой социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи в основном жаловались на проблемы с загрузкой и просмотром изображений.
Впоследствии в комментарии изданию Mashable специалисты компании признали наличие проблем с загрузкой или передачей изображений, видео или других файлов, и назвали причину возникновения этих неисправностей.
Во время одной из наших рутинных операций по техническому обслуживанию мы вызвали проблему, которая затрудняет загрузку или отправку фотографий и видео для некоторых пользователей, — заявили в компании, пообещав как можно скорее исправить эту ситуацию.
Несколько часов назад в Facebook заявили, что проблема решена.
Мы должны вернуться на 100% для всех. Извините за неудобства, — отметили на странице компании в соцсети Твиттер.
Хотя для стороннего наблюдателя Facebook, Instagram и WhatsApp кажутся полностью отдельными социальными сетями, все они принадлежат одной компании и все больше в своей работе используют общую архитектуру.
Похоже, что сбои связаны с внутренней структурой или проблемой приложений, — прокомментировали ситуацию в компании ThousandEyes, которая осуществляет мониторинг интернет-трафика во всем мире.
Вчера эксперты ThousandEyes зафиксировали проблемы и загрузкой некоторых типов данных, таких как изображения в форматах «.png» и «.jpg».
Не похоже, что виноват интернет, поскольку мы не видим проблем с сетью или междудоменной маршрутизацией, которые влияют на эти услуги, — отметили в компании
Напомним, проблемы с работой с изображениями и видео в соцсетях наблюдались в ряде стран Европы, Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки.