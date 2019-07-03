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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Шария и Клюева, фото: Сергей Нужненко

Центризбирком снял с выборов Шария и Клюева после получения писем от СБУ и МВД (ДОКУМЕНТ)

3 июл 2019, 22:59
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах бывшего главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и пророссийского видеоблогера Анатолия Шария.

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Теперь соответствующее решение должно быть доведено до сведения типографий, которые печатают избирательные бюллетени. Об этом сообщает «Громадське».

Решение о снятии кандидатуры Клюева поддержали все присутствующие члены ЦИК.

Перед голосованием выступил представитель Либеральной партии, которая выдвигала Клюева в депутаты. Он отметил, что существует ряд постановлений суда, которые опровергали доказательства отсутствия Клюева в Украине в последние годы.

Также все присутствующие члены ЦИК поддержали решение об отмене регистрации Шария.

Члены ЦИК отметили, что приняли соответствующие решения на основании полученных от СБУ и МВД писем по этому вопросу.

Так, несколько часов назад пресс-центр СБУ обнародовал официальные сообщения спецслужбы, направленные в ЦИК по поводу проверки ситуации вокруг Клюева и Шария.

В СБУ отмечают, что Шарий покинул пределы Украины 24 января 2012 года и с тех пор на территорию нашего государства не въезжал.

Относительно Клюева СБУ установила, что он покинул Украину в 2014 году. Его адвокаты, в частности, указывали местом регистрации своего подзащитного расположенный в Московской области РФ поселок Шульгино. Кроме того, Клюев в 2017 году участвовал в телепрограммах на нескольких российских телеканалах, что указывает на его непосредственное пребывание на территории РФ, отмечают в спецслужбе.

Документ: СБУ

Документ: СБУ

Напомним, вчера в Киеве на Майдане Независимости собралась масштабная акция протеста, спровоцированная решением ЦИК о регистрации Клюева в Шария.


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999

Центризбирком снял с выборов Шария и Клюева после получения писем от СБУ и МВД (ДОКУМЕНТ)

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