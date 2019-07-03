Главные новости 3 июля: скандал вокруг Клюева, запрет сквернословия, избран председатель Европарламента

Андрей Клюев, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n123908-glavnye-novosti-3-iulya-skandal-vokrug-klueva-zapret-skvernosloviya-izbran-predsedatel.html

Ракурс

Сегодня продолжил развиваться скандал, вызванный резонансным решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать кандидатами в народные депутаты пророссийского видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева.

Loading...

Так, в Центризбиркоме заявили, что после решения Верховного суда по повторному рассмотрению кандидатур Шария и Клюева в ЦИК не осталось достаточных причин для отказа в регистрации.

Со своей стороны, глава Кассационного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович сегодня заявил, что Суд не обязывал ЦИК регистрировать кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария. По его словам, ЦИК должен был только повторно рассмотреть их заявления о регистрации.

В СБУ сегодня сообщили, что временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет Шария, Клюева, а также Рината Кузьмина.

В то же время журналисты обнаружили, что в столице Литвы Вильнюсе по адресу улица Павильненю, 45 в 2017 году был зарегистрирован частный предприниматель Анатолий Шарий.

По словам народного депутата от БПП Александра Черненко, ЦИК обещает пересмотреть свое решение в случае получения соответствующих документов от правоохранительных органов.

Народный депутат Ольга Богомолец инициирует введение запрета на нецензурную брань в общественных местах и средствах массовой информации.

Законопроект № 10414 «О противодействии сквернословию» и пояснительная записка к нему уже обнародованы на сайте парламента.

Сегодня председателем Европарламента избрали 63-летнего итальянского депутата Давида-Марии Сассоли, левоцентриста от «Демократической партии».

В работе популярных социальных сетей Instagram и Facebook, а также интернет-мессенджера WhatsApp по всему миру сегодня фиксируются многочисленные сбои.

Решением коллегии судей Голосеевского районного суда Киева мера пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова изменена на круглосуточное содержание под стражей.

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) досрочно прекратила свою деятельность в Украине в связи с письмом председателя Верховной Рады Андрея Парубия, в котором он проинформировал президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве приглашения для наблюдения за проведением в Украине досрочных выборов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.