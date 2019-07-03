Головні новини 3 липня: скандал довкола Клюєва, заборона лихослів’я, обрано голову Європарламенту

Андрій Клюєв, фото: «Інформатор»

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Сьогодні продовжив розвиватися скандал, спричинений резонансним рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) зареєструвати кандидатами в народні депутати проросійського відеоблогера Анатолія Шарія та колишнього очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва.

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Так, у Центрвиборчкомі заявили, що після рішення Верховного суду щодо повторного розгляду кандидатур Шарія та Клюєва у ЦВК не залишилось достатніх причин для відмови у реєстрації.

Зі свого боку, очільник Касаційного суду в складі Верховного суду Михайло Смокович сьогодні заявив, що Суд не зобов’язував ЦВК реєструвати кандидатами у народні депутати Клюєва та Шарія. За його словами, ЦВК мала лише повторно розглянути їхні заяви про реєстрацію.

У СБУ сьогодні повідомили, що тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов зібрав службову нараду щодо запиту очільника Верховної Ради Андрія Парубія про перебування на території України протягом останніх п’яти років Шарія, Клюєва, а також Рината Кузьміна.

Водночас журналісти виявили, що в столиці Литви Вільнюсі за адресою вулиця Павільненю, 45 у 2017 році був зареєстрований приватний підприємець Анатолій Шарій.

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