Анатолій Шарій, фото: «Гармата»

https://racurs.ua/ua/n123899-shariy-u-lytvi-zareiestrovanyy-yak-fizychna-osoba-pidpryiemec-dokument.html

Ракурс

Анатолій Шарій у Литві зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Loading...

Відповідна інформація наведена у регулярному віснику реєстраційного центру Литви за 2017 рік, повідомляє видання Deutsche Welle.

Також у реєстрі вказана адреса, за якою Шарій зареєстрований — Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.

Датою реєстрації вказано 28 вересня 2017 року.

Проросійського відеоблогера Шарія Центральна виборча комісія вчора зареєструвала кандидатом у народні депутати. Він очолює виборчий список політсили «Партія Шарія».

У ЦВК, реєструючи Шарія, зазначили, що керуються постановою Верховного суду від 30 червня, котра зобов’язала повторно розглянути питання про реєстрацію цієї політсили.

Раніше ЦВК під час свого засідання 24 червня відмовило в реєстрації Шарія, мотивуючи це тим, що він протягом останніх п’яти років не проживав на території України. Однак Верховний суд нівелював наявні в ЦВК докази, які підтверджували відсутність Шарія в Україні в останні роки.

Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЦВК може переглянути своє рішення щодо реєстрації Шарія у разі отримання додаткової інформації від правоохоронних органів.