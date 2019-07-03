Шарій у Литві зареєстрований як фізична особа-підприємець (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n123899-shariy-u-lytvi-zareiestrovanyy-yak-fizychna-osoba-pidpryiemec-dokument.htmlРакурс
Анатолій Шарій у Литві зареєстрований як фізична особа-підприємець.
Відповідна інформація наведена у регулярному віснику реєстраційного центру Литви за 2017 рік, повідомляє видання Deutsche Welle.
Також у реєстрі вказана адреса, за якою Шарій зареєстрований — Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.
Датою реєстрації вказано 28 вересня 2017 року.
Проросійського відеоблогера Шарія Центральна виборча комісія вчора зареєструвала кандидатом у народні депутати. Він очолює виборчий список політсили «Партія Шарія».
У ЦВК, реєструючи Шарія, зазначили, що керуються постановою Верховного суду від 30 червня, котра зобов’язала повторно розглянути питання про реєстрацію цієї політсили.
Раніше ЦВК під час свого засідання 24 червня відмовило в реєстрації Шарія, мотивуючи це тим, що він протягом останніх п’яти років не проживав на території України. Однак Верховний суд нівелював наявні в ЦВК докази, які підтверджували відсутність Шарія в Україні в останні роки.
Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЦВК може переглянути своє рішення щодо реєстрації Шарія у разі отримання додаткової інформації від правоохоронних органів.