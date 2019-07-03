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Анатолій Шарій, фото: «Гармата»

Шарій у Литві зареєстрований як фізична особа-підприємець (ДОКУМЕНТ)

3 лип 2019, 17:43
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Анатолій Шарій у Литві зареєстрований як фізична особа-підприємець.

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Відповідна інформація наведена у регулярному віснику реєстраційного центру Литви за 2017 рік, повідомляє видання Deutsche Welle.

Також у реєстрі вказана адреса, за якою Шарій зареєстрований — Вільнюс, вулиця Павільненю, 45.

Датою реєстрації вказано 28 вересня 2017 року.

Документ: Deutsche Welle.

Проросійського відеоблогера Шарія Центральна виборча комісія вчора зареєструвала кандидатом у народні депутати. Він очолює виборчий список політсили «Партія Шарія».

У ЦВК, реєструючи Шарія, зазначили, що керуються постановою Верховного суду від 30 червня, котра зобов’язала повторно розглянути питання про реєстрацію цієї політсили.

Раніше ЦВК під час свого засідання 24 червня відмовило в реєстрації Шарія, мотивуючи це тим, що він протягом останніх п’яти років не проживав на території України. Однак Верховний суд нівелював наявні в ЦВК докази, які підтверджували відсутність Шарія в Україні в останні роки.

Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЦВК може переглянути своє рішення щодо реєстрації Шарія у разі отримання додаткової інформації від правоохоронних органів.


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