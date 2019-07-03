Анатолий Шарий, фото: «Гармата»

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Ракурс

Анатолий Шарий в Литве зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.

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Соответствующая информация приведена в регулярном вестнике регистрационного центра Литвы за 2017 год, сообщает издание Deutsche Welle.

Также в реестре указан адрес, по которому Шарий зарегистрирован — Вильнюс, улица Павильненю, 45.

Датой регистрации указано 28 сентября 2017 года.

Пророссийского видеоблогера Шария Центральная избирательная комиссия вчера зарегистрировала кандидатом в народные депутаты. Он возглавляет избирательный список политсилы «Партия Шария».

В ЦИК, регистрируя Шария, отметили, что руководствуются постановлением Верховного суда от 30 июня, которое обязало повторно рассмотреть вопрос о регистрации этой политсилы.

Ранее Центризбирком во время своего заседания 24 июня отказал в регистрации Шария, мотивируя это тем, что он в течение последних пяти лет не проживал на территории Украины. Однако Верховный суд нивелировал имеющиеся в ЦИК доказательства, подтверждающие отсутствие Шария в Украине в последние годы.

Внеочередные выборы в Украине запланированы на 21 июля.

Напомним, сегодня стало известно, что ЦИК может пересмотреть свое решение о регистрации Шария в случае получения дополнительной информации от правоохранительных органов.