Как нужно ругаться по-украински, рассказала Богомолец. Фото: Stuklopechat.com

https://racurs.ua/n123898-kak-nujno-rugatsya-po-ukrainski-rasskazala-bogomolec-video.html

Ракурс

Запрет нецензурной брани в общественных местах и средствах массовой информации инициирует депутат Верховной Рады Ольга Богомолец. Сегодня в кулуарах парламента она просветила журналистов, какой лексикой можно заменить несвойственное украинскому языку сквернословие.

Loading...

Украинцы никогда не употребляли брань «ниже пояса». Для Украины характерно совершенно иное пантеистическое измерение брани, — заявила Богомолец.

При этом нардеп привела один из примеров украинского бранного выражения — «бодай тебе когут копне».

Богомолец добавила, что считает украинские бранные выражения чрезвычайно интересными, кроме того, они не унижают человеческого достоинства.

Как известно, накануне в Раде зарегистрировали проект закона о запрете сквернословия в общественных местах, во время онлайн-трансляций и в СМИ авторства Богомолец. В частности, нардеп предлагает увеличить штрафы за употребление нецензурной лексики. Так, публичный человек за такие нарушения может получить до 100 тыс. грн штрафа.