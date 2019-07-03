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Как нужно ругаться по-украински, рассказала Богомолец. Фото: Stuklopechat.com

Как нужно ругаться по-украински, рассказала Богомолец (ВИДЕО)

3 июл 2019, 17:15
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Запрет нецензурной брани в общественных местах и средствах массовой информации инициирует депутат Верховной Рады Ольга Богомолец. Сегодня в кулуарах парламента она просветила журналистов, какой лексикой можно заменить несвойственное украинскому языку сквернословие.

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Украинцы никогда не употребляли брань «ниже пояса». Для Украины характерно совершенно иное пантеистическое измерение брани, — заявила Богомолец.

При этом нардеп привела один из примеров украинского бранного выражения — «бодай тебе когут копне».

Богомолец добавила, что считает украинские бранные выражения чрезвычайно интересными, кроме того, они не унижают человеческого достоинства.

Как известно, накануне в Раде зарегистрировали проект закона о запрете сквернословия в общественных местах, во время онлайн-трансляций и в СМИ авторства Богомолец. В частности, нардеп предлагает увеличить штрафы за употребление нецензурной лексики. Так, публичный человек за такие нарушения может получить до 100 тыс. грн штрафа.

Источник: Ракурс


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